修例風波：各區中學學生校友續築人鏈表達訴求

學界關注政府修訂《逃犯條例》一事繼續升溫，全港逾百間中學今（9日）發起築人鏈活動，包括多間傳統名校，如協恩中學、喇沙書院、鄧鏡波學校、九龍華仁書院、拔萃女書院、張祝珊英文中學、聖保羅男女中學、聖約瑟書院等，更有引發反修例風波的女死者母校赤柱聖士提反書院。

在赤柱聖士提反書院，今日一早已有400人出席活動，沿學校車路出入口東頭灣道路邊，向舊警署方向築人鏈，校友大部分穿上黑衣，當中包括人民力量前主席袁彌明。

而在名校林立的何文田，協恩中學、鄧鏡波學校、華英中學等多間學校築成的人鏈站滿天光道、常盛街，數千人參與，氣氛激昂。其中在協恩中學，早上7時許已有逾百名校友及學生參與活動，各人分別戴上口罩及手上持有寫上五大訴求的宣傳單張，而鄰近的鄧鏡波學校亦有約100名校友及學生發起活動，並高叫「黑警還眼」等口號。迦密柏雨中學則有約50人集結，暫未有人叫口號。

而在慈雲山，單是牽手路線已長達2.2公里，預計最少需要2000人組成。在今早7時，已有大批學生戴上口罩在學校村築起人牆，估計參與人數逾千人，部分人士戴上豬嘴、頭盔，手牽手在校門前築起人牆，高呼口號。有79年畢業舊生一早前來為學生打氣，表示自己有責任聲援，「新一代雖然細個，但佢哋勇敢」。參與慈雲山一帶中學人鏈學生包括來自聖母書院、聖文德書院、德愛中學、中華基督教會協和書院、保良局何蔭棠中學、保良局第一張永慶中學、國際基督教優質音樂中學暨小學、香港神託會培敦中學、佛教孔仙洲紀念中學、彩虹邨天主教英文中學。