剪前座女乘客馬尾　六旬男髮型師認襲擊候懲

一名長髮女子今年1月乘巴士時入睡，頭髮挨椅背下垂，期間後方一名六旬男乘客取出鉸剪，涉嫌剪去女子的部分頭髮，有乘客即時喝止，並叫醒女子報警求助。報稱髮型師的男乘客被控一項襲擊致造成身體傷害罪，案件原本今日(11日)於東區法院開審。65歲被告余錦麟在開審前決定認罪，他指因感事主的頭髮「阻住」，故拿出隨身帶備的專業髮型鉸剪幫事主剪去髮尾，承認一時衝動，現已知錯後悔，裁判官最終准被告保釋至9月25日，等候社會服務令報告再判刑，但強調一切判刑均有可能。

案情指，被告自稱在香港仔華富邨任髮型師，事發日早上8時半坐在涉案城巴上層，他聲稱前座25歲女事主的長髮垂落至其膝頭，令他感到滋擾，他通知事主惟事主不理，遂取出隨身攜帶的髮型鉸剪剪去事主頭髮，被告後座男乘客目睹被告剪去事主頭髮2至3次，維時5至6秒，作出質問並揭發事件。

而事主得悉後也有回頭望，發現自己的「馬尾」短了，被告則將雙手藏在袋下，地上布滿頭髮，事主問被告為何剪她頭髮，被告回應：「你啲頭髮阻住我呀」，事主終報警處理；被告被捕後在警誡下指一時衝動犯案，已後悔知錯。

控方透露，被告有41項案底，包括暴力及不誠實案底。被告求情指現時已有穩定工作，會安分守己做人，望獲輕判。