屋企沖涼洗衫都會遇溺？　衞生署研究指一桶水已可溺斃

衞生署發表香港首份遇溺事故的流行病學研究，當中發現某些行為例如垂釣，甚至在家中洗澡、洗衣服都會導致遇溺，而這些風險行為過往都被忽視。該署又指，家中遇溺的危機難以察覺，即使一桶水也能令人溺斃，小心留意家中潛在風險。

衞生署指，香港遇溺死亡人數雖較其他主要類型損傷所造成的死亡數字為低，但其死亡率卻異常高。該署檢視死因裁判法庭於2012年至2016年期間登記的193宗被列為「意外淹死」的個案紀錄，以了解遇溺死亡個案的人口特徵和風險因素。個案涉及142男51女，年齡介乎5至90歲，中位數為57歲。

當中約一半的遇溺個案因游泳(46.1%)及浮潛和潛水(5.2%)所導致。遇溺死者的風險行為包括在惡劣天氣下進行水上活動、單獨進行水上活動、在沒有救生員的情況下游泳、在進行水上活動前飲酒，以及在進行水上活動前服食毒品。此外，研究又指出進行某些活動的遇溺風險可能被忽視，包括失足跌入水中(21.8%)、水上或陸地垂釣(7.3%)，以及包括洗澡和洗衣服等家居活動(6.7%)。

有關報告提出15項建議，當中就預防家中遇溺方面，該署建議照顧者保持警惕，留意家中較易跌倒或暈倒的成員，其跌倒或暈倒狀況可造成遇溺。另參與水上活動，以及計劃參與一些需途經河流或溪澗的遠足活動，都應留意最新天氣資訊，惡劣天氣下應避免進行上述活動。