修例風波：天水圍親子遊行警拒批　申請人上訴失敗

警方指天水圍警署在過往2個月多次被圍堵和破壞。

警方早前就本周末兩項遊行發出反對通知書，當中包括周六(14日)的天水圍「親子遊行」，以及周日(15日)由民陣發起的「915遊行」，兩個遊行申請人已向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，委員會今日(13日)處理上訴申請後，裁定申請人上訴失敗，維持反對遊行的決定。

上訴委員會副主席陳耀莊指，委員會一致認為遊行仍會對公眾安全和參與人士造成嚴重威脅，特別影響到他人的權利和自由，加上近日連串暴力示威，故維持警方決定。

天水圍「親子遊行」原路線由天秀公園往天水圍西鐵站，申請人今日提出新路線，由宏逸廣場往置富嘉湖。申請人陳詩雅的代表律師Isabel Tam指，是次遊行是以「平心靜氣」、「一路行、一路講」為主題，希望透過和平集會表達意見，又指申請人已考慮到警方的顧慮，已修改遊行路線，如縮短遊行路線距離，避開警署、港鐵站，起點和終點亦不需康文署批准。

但代表警方的政府律師石嘉文反駁指，發出反對通知書並非因為活動主題，是基於近日暴力衝突有上升趨勢，而新路線仍會經過2個商場、2家酒店和一些大型屋苑，加上今晨亦有輕鐵站被破壞，故仍反對新路線。

天水圍助理分區指揮官(行動)張澧騏稱，天水圍警署在過往2個月多次被圍堵和破壞，當中包括向警署投擲汽油彈，認為天水圍警署會在遊行後成為攻擊目標。此外，張認為申請人無法保障參與者安全，以及對區內居民的影響，加上近日的社會氣氛，認為即使警方施加額外條件，亦難保示威者不會破壞港鐵站或其他公共設施，故仍禁止和反對。