修例風波：警憂200萬人再遊行　民陣嘲殺60萬也難控場面

民陣發起周日(15日)由銅鑼灣東角道遊行至中環遮打道，遭警方反對。民陣今(13日)提上訴，其代表大律師黃宇逸指出，警方批准集會與否均不會改善社會狀況，但發反對通知書會令衝突升級，反對的客觀效果是打壓市民表達意見。若警方將可能有其他人士行使暴力「入落申請人數」是原則上犯錯，強調警方曾批准本月8日中環遮打花園的集會並遊行到美國駐港澳總領事館，相比下民陣「出名和理非」，質疑警方持不同標準。

另一代表民陣的大律師郭憬憲指，民陣昨(12日)下午2時已表明上訴，警方仍於同日下午4時的記者會上表達意見，有欠公允。

代表警方的律政司政府律師陳嘉恒指，警方發反對通知書只考慮公共安全、秩序，而不需交代箇中原因，不能將8日和15日的申請相提並論，反問若15日再有200萬人參加，警方未必有能力維持秩序。

郭反駁指假設全港3萬警察出動，並允許每人開20槍，亦只能殺死60萬人，仍無法控制場面，認為警方不應從「軍事化」方向解決問題，而是應該從勸喻、疏導的方式處理。

港島總區總督察(行動)古兆輝稱，警方在6月至今仍批出很多不反對通知書，每次集會申請均會單獨作風險評估，反對「915遊行」是基於防止有激進示威者「騎劫」活動，近日示威者暴力程度不斷升級，由破壞政府建築物到針對港鐵站，是次遊行經多個港島區重要港鐵站，加上民陣沒有向暴力說不，故認為仍會有激進示威者參與。