不滿大媽重臨　團體擬再「光復屯門」批警阻撓

繼屯門街坊7月初發起「光復屯門公園」遊行表達對唱歌大媽的噪音滋擾後，有地區關注組擬於本周六(21日)再發起「光復屯門公園」活動，遊行路線與上次相似，由新和里遊樂場經鄉事會路步行至屯門公園。不過，活動發起人指今日(16日)與警方會面時遭到刻意刁難，似為發出反對通知書鋪排。發起人對獲批不反對通知書不抱期望，已經為上訴作好準備。

屯門公園衞生關注組共同發起人巫堃泰表示，自7月初「光復屯門公園」後，公園表演的大媽頗為收斂，原本每日有30個表演團體，銳減了三分二。不過，8月開始這些使用擴音機、進行非法打賞及疑有賣淫和色情成分表演的大媽團體再度復甦，每日有20隊人表演，且變得更有組織性，會有哨兵守於公園關鍵位置，一有康文署職員巡邏就立即「收咪」，變相令執法更加困難。

巫強調周六的遊行是地區的民生訴求，與政治議題無關，而這個訴求獲得區議會會議及一眾街坊的共識，不明白警方諸多阻撓的原因。他說，今日與警方開會，警方在過程中從無討論遊行路線的細節及安排，只不斷反問「如何保障遊行期間之公眾安全」，並不斷聲稱上次光復行動引起了衝突，擔心今次再度發生。巫指有關衝突偏離遊行路線，非遊行主辦方可以控制，主辦方只能盡力向在場人士作出勸喻及通知警方。

巫又說，主辦方估計周六的遊行有3000人參與，亦承諾提供100個糾察在場維持秩序，但警方未有理會，並要求發起人今日下午5時前要回覆「如何保障遊行期間之公眾安全」。觀乎近日眾多集會及遊行遭到警方反對，故對行動獲批不反對通知書不抱太大期望，並準備好作出上訴。