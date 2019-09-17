列車出軌：港鐵指工作繁多地點有限制　料復修時間長

港鐵載客列車今早(17日)發生出軌事故，車務總監劉天成表示，今早的事故嚴重及罕見，對事件致以萬分歉意，並向傷者深切慰問。他指，出軌地點發生在1號月台，肇事列車為12卡車，第4、5、6卡車偏離路軌，其中第4及第5卡車分開。

劉指，港鐵正計劃如何展開復修工作，包括全面檢查並紀錄、安排大型吊重裝置將出軌列車拖離現場，並會將軌道及軌道旁的設施作全面調查，再紀錄鋼軌斷裂情況，工作完成後才能再復修，會確保路軌安全再用此段軌道作服務。他表示工作繁多，地方亦有限制，如附近有架空電纜等，相信所用時間較長，希望爭分奪秒復修。

他指出，列車出軌有3大原因，包括有外物、路軌缺損及行駛不當，未進行調查前不能太早猜測原因。他補充，對上一次出現大型載客列車出軌事故，已是20年前的觀塘線牛頭角站出軌事故，強調港鐵非常重視事件，會成立調查委員會調查，又會配合政府部門作獨立調查，希望能滿足3至6個月完成調查的要求。

劉指調查及復修均需時間，預料今日未能提供旺角東至紅磡的列車服務。他又確認有一條路軌出現分離狀態，需要調查是事前抑或事後造成。他承認昨晚有一段鋼軌曾作更換，目檢該段路軌並無異樣，亦遠離出現裂紋路軌的位置。他又指目檢「波口位」正常、埋站速度亦不會太快。他形容事件罕見，但在20多年前觀塘線牛頭角站至九龍灣站亦出現類似情況。至於是否與有人破壞路軌有關，劉指會全面調查所有可能性，暫未有翻看閉路電視。

車務工程總管李家潤補充，目前最重要的工作是將3卡出軌列車擺回路軌上，工程人員面對3大挑戰，包括偏離位置往原有地方有一段距離、出軌路段周邊遍布高壓天線，能移動的範圍困難，以及須考慮同事安全。