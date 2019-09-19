東方日報A1：網民揚言狙擊何君堯賽駒　馬會決定取消全晚賽事

反修例風暴蔓延社會各層面，不單止破壞商家算盤，打爛打工仔飯碗，甚至連象徵香港繁榮安定的賽馬活動昨亦被迫暫停，原因是有網民號召昨晚到跑馬地馬場，「支持」7‧21元朗襲擊事件中與「白衫軍」握手的立法會議員何君堯名下賽駒「天祿」，網民更揚言會以激光筆照射該駒，賽馬會基於公眾安全及馬匹福祉等理由，昨決定取消全晚八場賽事，是本港開埠以來首次因「不可預計的混亂情況」暫停賽馬活動，估計損失逾十一億元投注額。除無法「馬照跑」外，政府昨以公眾安全為由，亦取消今年十一煙花匯演，是自九七以來第三次取消此項活動。相關新聞刊A2及A4

反修例引發的連串示威及社會衝突持續逾百日仍未有平息迹象之際，何君堯於上周五（13日）在其社交網站Facebook發起「香港清潔日」活動，動員支持者於本周六（21日）清潔全港十八區的連儂牆，此舉即時辣㷫一眾反修例示威者，有人在網上號召市民昨晚到跑馬地馬場「支持」何君堯有份、列陣第一場的賽駒「天祿」，部分人明言會以激光筆照射「天祿」雙眼，欲令賽事發生意外。

馬會：或有不可預計混亂

由於入場支持「天祿」的討論愈見熾烈，馬會昨午約一時宣布，鑑於馬迷、騎師和員工的安全及馬匹的福祉可能受到威脅，決定取消原定昨晚在跑馬地馬場的賽事。馬會發言人稱，關注到跑馬地附近地區昨晚或會發生不可預計的混亂情況，馬場可能遭受干擾甚至可能出現暴力場面，加上馬迷、騎師、員工及馬匹進出馬場時，跑馬地及銅鑼灣地區的交通安排所存在的不確定因素，才會作出有關決定，重申公眾安全是首要考慮因素。

取消賽事「最傷」的自然是馬會，以上周三跑馬地夜馬賽事為例，全晚八場賽事涉及投注額達十一億三千萬元，難怪馬會亦形容是艱難決定，對此感到無奈。

何稱馬會無促「天祿」退賽

警方稱，就今次取消夜馬賽事，警方並無參與當中決定，只是被馬會通知有關決定。

至於「惹火人物」何君堯昨日幾乎「潛水」，至晚上才發聲明回應事件，他指「天祿」合夥人何偉誠昨早九時收到馬會電話，表達該會管理層對昨日賽事感到擔心和顧慮，但無要求「天祿」退出或作出任何暗示若繼續作賽，會令整個賽事取消。不過，何君堯昨午得知馬會取消所有晚間賽事的消息，對此感到驚訝，憂慮此事對本港在賽馬世界的領導地位帶來負面影響。

馬會其後宣布投注退款安排，以現金投注的市民，須由昨日至十一月十七日期間到馬場或任何一間投注站憑票退款；使用電話及網上投注服務的市民，其投注款項會直接退回相關投注戶口。

康文署指為安全取消煙花

反修例示威除了叫停「馬照跑」外，更連璀璨奪目的煙花活動亦要告吹。康樂及文化事務署昨午宣布，基於整體公眾安全考慮，決定取消今年十一煙花匯演。自九七年後，港府曾先後取消兩次十一煙花匯演，首次是一二年十月一日「南丫海難」發生後，港府於翌年取消煙花匯演；其後是一四年爆發佔領行動，港府再作出有關決定。