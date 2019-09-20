修例風波：特赦組織斥警施過分武力　有示威者留院一周

國際特赦組織批評警方在反修例示威活動中疑濫捕、暴打被捕人士，甚至在拘押期間施虐，21名受訪被捕人士中有18人需入院，3人留醫逾5天，最長的逾一周，他們聲稱被捕時倒地後仍被虐打，扣查時被人以雷射筆射眼、拒解鎖手機更被威嚇電擊私處。

國際特赦組織本月進行38個訪問，當中21人在反修例相關示威中被捕，指警方拘捕過程使用不必要及過分武力，當中以防暴警及速龍小隊使用最嚴重暴力。幾乎每名受訪者聲稱在被捕過程中遭警棍或拳打。

有女示威者聲稱被警棍打至倒地，仍被打至雙手被索起。有男示威者稱被捕時遭警棍從後打肩頸，倒地後有警員踢他的臉。入院逾一周的男子稱，被捕時面部及身體多處受傷，遭扣押警署7、8小時才獲送院。

此外，一名男子聲稱被扣查時因拒回應提問被打，有警員疑強行睜開及用雷射筆照射其眼。另一男子因拒解鎖手機，稱有警員威嚇要電擊其私處，又聲稱目擊警員迫一名男孩用雷射筆照自己眼睛約20秒。

至於其他指控，包括有女子聲稱被女警要求脫光搜身；警方以延遲送院為手段迫被捕人錄口供；阻延他們會見律師代表最多達12小時。組織指警察暴力最常見於拘捕前及拘捕期間，部分疑似是示威者頂咀或不合作而遭受的「懲罰」，強烈要求對警察行為作出公正及獨立調查。

警方發言人指一向尊重被羈留人士的尊嚴、私隱和權利，並有一套既定程序處理。警方不評論個別事件，如任何被警方羈留人士於羈留期間有任何不滿，可按現行投訴機制投訴。發言人又指有嚴格指引，所用武力必定是為完成合法任務而須使用的最低武力。