修例風波：2男童將軍澳被捕200人圍警署　警射至少6枚催淚彈驅散

昨日(21日)晚上多名市民聚集在將軍澳PopCorn商場外唱歌，一名身穿「綠tee」的男子突然闖入人群，與市民發生口角，並發生肢體碰撞，途人不滿其所為故將他包圍，「綠tee男」感到生命受威脅，致電報警，其後步往將軍澳廣場。防暴警迅速到場，將其帶走。有市民不滿放生先動手的「綠tee男」，怒罵警員，防暴警作出驅散。

至晚上11時許，防暴警進推進至附近的富康花園，拘捕2名分別10及15歲的男童，以及1名女子，據悉，2名男童因藏有雷射筆被捕。附近街坊獲悉後趕往富康花園，指警察濫權放生先「綠tee男」，並斥警員「恰細路、黑社會」，約400名群情洶湧的街坊聚集，其後，陸續有街坊知悉事件趕至聲援。

防暴警在路中設防線，有警員舉機攝錄及用電筒射向街坊。街坊回應「香港警察，知法犯法」。消息指，防暴曾兩次發射「海綿彈」，路面遺下2個彈殼。至凌晨零時防暴警陸續撤退。

至今日(22日)凌晨2時許，逾200人在將軍澳警署聲援被捕2男童，有人向警署投擲磚塊及玻璃樽，警方作出警告後，發射至少6杖催淚彈驅散人群。