修例風波：首場對話會明舉行　灣仔多校組人鏈促政府回應訴求

修訂《逃犯條例》導致社會撕裂，政府明晚(26日)在灣仔伊利沙伯體育館舉行首場社區對話，附近數間中學學生已透露會在對話前夕於舉辦場地附近組成人鏈，要求政府正面回應市民訴求。另外，會場附近一帶約有10間學校，至少4間已決定當天提早放學。

位於灣仔愛群道的伊利沙伯體育館，有通告寫上明日有公眾活動於該處附近舉行，該處的公眾泊位將會封閉。

嘉諾撒聖方濟各書院反修例關注組於Instagram表示，香港鄧鏡波書院、香港華仁書院、聖公會鄧肇堅中學、鄧肇堅維多利亞官立中學、香港真光中學和該校的同學與舊生，將在社區對話會議舉行前夕和會議期間，以和平、理性、非暴力的形式在會場附近組成人鏈，要求港府正面回應市民訴求。有關活動時間將於明日下午4時30分在東華百年廣場花園集合，又呼籲舊生穿黑衫，而學生則穿校服。

另外，位於灣仔堅尼地道的聖公會聖雅各小學，平日放學時間為下午2時45分，學校發通告公布提早於中午12時15分放學；伊館旁的聖公會鄧肇堅中學，亦會安排學生當天提早在下午1時25分放學，確保學生安全。