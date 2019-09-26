修例風波：政府首場社區對話　蒙面速龍持槍進駐伊館

修訂《逃犯條例》令社會嚴重撕裂，政府將於今晚（26日）在灣仔伊利沙伯體育館舉行首場社區對話。早上10時許，一批探員到伊館準備，愛群道一帶已有警車停泊，咪錶車位暫停開放，警員將停泊路邊的車輛拖走。有大廈停車場貼出通告，指停車場今日暫停時租車位，職員在場視察情況。另外，洗街車及清潔工人到場，清潔街道。

為防有突發情況，附近學校今日提早放學，亦有商戶表示，會按情況考慮提早關門。至中午2時許，近百名防暴警及速龍小隊，在皇后大道東伊館後門進入會場，部分速龍小隊人員蒙面持槍戒備。

衞生署宣布，部分服務單位今日將於下午4時提早關閉，受影響的預約人士會獲安排另約診症時間，包括灣仔牙科診所、麥理浩牙科中心（包括政府牙科診所及鄧肇堅學童牙科診所）、鄧志昂母嬰健康院、灣仔男性社會衞生科診所、灣仔女性社會衞生科診所、灣仔胸肺科診所、香港公務員診所，以及旅遊健康中心（香港）。

另港島東醫院聯網發言人表示，位於皇后大道東282號的鄧肇堅醫院社區日間醫療中心提前於今午5時關閉。位於中心內的貝夫人普通科門診診所今晚夜間門診服務（下午6時至10時）暫停。診所已聯絡相關病人作出相應安排。