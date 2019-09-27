每日一片：亂過馬路遭巴士撞飛　印度男離奇拔足狂奔

別以為車撞車才會不顧而去，路人撞車後，原來亦會出現同樣情況。近日網上瘋傳一段車Cam片，片中直擊一名印度男疑亂過馬路，遭巴士撞至飛彈出數米外，車頭擋風玻璃窗亦爆裂。不過印度男被撞後，不止安然無恙，而且更拔足狂奔。其舉動惹起網民諸多猜測，有人更笑稱他可能擔心「要賠玻璃錢」。

現場是銅鑼灣禮頓道與希慎道交界，事發於昨日(26日) 下午約2時。片段開始，一名包着頭巾的印度男從希慎道向禮頓道方向前進，期間懶理該處並非行人過路處便衝過馬路，結果被一輛單層巴士撞及，衝力下，印度男被撞至彈出數米，但其身手了得，打了一個觔斗便站起來，反而巴士擋風玻璃被其撞至爆玻璃。事發後，車長走出擬了解印度男傷勢，但對方見狀，竟拔足狂奔，車長上前喝止亦無效，顯得非常無奈。

網民看過片段後，都驚訝印度男竟毫無損傷，「真正鐵男」、「少林十八銅人」、「睇落架巴士傷啲喎」。亦有人估計對方可能擔心要賠錢才一走了之。不過亦有人擔心印度男傷勢，「走開咗兩三分佢就開始痛喇！」「內出血未必即刻有徵狀，希望佢冇事啦！」