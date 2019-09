政府撤回修訂《逃犯條例》後風波仍未見平息迹象,網上有人再號召中學生今日(30日)罷課,並在中環遮打花園舉行集會,暫時大約有200至300人參與。

就讀中二的鮑同學及中四的姚同學不是首次參與罷課集會,2人皆認為政府需回應五大訴求,「如果宣布(撤回條例)就收貨,我哋今日就唔會喺度」,揚言會繼續參與罷課直到政府回應所有訴求為止。

鮑同學認為政府一直漠視市民聲音,更批評政府日前舉辦的民間對話會是「做騷」,反問:「一、二百萬人聲音唔聽,走去聽150人意見?」對此感到莫名其妙。

姚同學亦表示,現時只要穿黑衣和朋友逛街亦會被警察截查,期間警察態度惡劣,又指現時多人被捕受傷,政府竟仍無動於衷,對此感到非常心痛。

就讀中大三年級的劉小姐舉起「We are so very proud of you(我們以你為榮)」的字牌,對參與罷課的中學生予以支持。她認為大學生罷課及集會等自由度比中學生大,中學生參與罷課的代價遠比大學生高,故決定身體力行,到場支持學生。