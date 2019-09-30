澳洲停用及回收多款隆胸物　港衞生署密切監察

衞生署表示，正監察有關乳房植入物可引致使用者患上「乳房植入物相關的間變性大細胞淋巴瘤」的醫療儀器安全事件。署方得悉澳洲醫療用品管理局在檢視當地患上此癌症個案和相關化驗結果後，近日已因應相關風險採取預防措施，暫停使用多款型號的乳房植入物，為期6個月，並從市場回收相關產品。

署方已就澳洲當局最新的監管行動通知相關持份者包括醫院管理局、私家醫院和醫學專業團體。至今，該署未有接獲在香港因植入乳房植入物而導致此癌症的報告。

衞生署指，「乳房植入物相關的間變性大細胞淋巴瘤」是出現於乳房植入物附近的罕見疾病。這種癌症可在進行乳房植入物植入手術多月或多年後出現，影響病人的免疫系統。該病並非乳房組織的癌症，通常患者的植入物附近組織會出現液體積聚的情況，或會在乳房或腋下出現腫塊。絕大部分患者可透過移除植入物及圍繞植入物的莢膜後痊愈。雖成因未明，但風險因素包括植入物具有較大的表面面積、其生產有關用品時用上的物料導致璧面粗糙、以及植入物周圍長期發炎。

署方指，現時由於患上此癌症的風險仍低，美國和澳洲的監管機構均不建議沒有出現徵狀的人士移除乳房植入物。植入乳房植入物的女士應留意有否出現相關徵狀，例如腫脹、腫塊或疼痛。如有的話，應向為其進行植入手術的外科醫生，或有相關經驗的外科醫生尋求意見。

醫管局則提醒在公立醫院進行乳房植入手術的病人，需按時返回公院覆診，定期檢查。截至目前為止，公院沒有病人患上此癌症的報告。