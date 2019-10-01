修例風波：PTU荃灣開槍　青年中實彈命危　碎片距心臟僅3cm

修例風波愈演愈烈，今日（1日）下午4時許，新界南總區機動部隊人員，在荃灣大河道對開執行職務，與示威者爆發衝突，期間其中一處有2名警員與至少5名分別戴頭盔、防毒口罩及眼罩的示威者混戰，其中一名警員跌倒地上，有示威者持疑似鐵通揮舞，另一名警員背對店舖捲閘，他左手持長槍，右手已拔出手槍，左右橫掃指向示威者。

當中一名男示威者持疑似鐵通，向該警員擎手槍的右手揮動時，該警員在幾近「零距離」的近距離朝該男子胸部開了一槍。男事主左胸中彈，隨即倒地，傷口不斷滲血，期間傷者扯開防毒口罩呼喊：「我心口好痛呀，我要去醫院！」同時向鏡頭說出姓名及身份證號碼。他在場接受急救，再由救護車送往瑪嘉烈醫院救治。

醫管局指，截至今日下午5時，有15人受傷送院，其中一名被送往瑪嘉烈醫院的男子情況危殆，據悉，他便是中槍青年。其餘人士中，10男2女情況穩定，另2名男子已經出院。

據悉，事主姓曾，在荃灣一間中學就讀中五，其友人指他送院時清醒，現時正接受搶救。消息指，中槍青年因爆肺導致氣胸，醫生正為他插入導管放氣，而子彈碎片離其心臟只有3厘米。

有外科專科醫生觀看網上流傳關於傷者中槍位置的圖片及影片後，估計中槍位置於左胸心臟對上，相信子彈正中心臟的機會不大，至於對傷者有多大影響，要視乎子彈深度，若子彈射穿了肌肉，有機會射中肺部，導致俗稱「爆肺」的氣胸或血胸，大量血液積聚可致呼吸困難。若不幸射中大動脈，則有機會大量出血休克，有性命危險。