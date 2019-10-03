電子產品展月中揭幕　人工智能科技續成焦點

踏入展覽及採購旺季，貿易發展局本月將舉辦4項大型展覽，包括秋季電子產品展、國際電子組件及生產技術展、國際秋季燈飾展、以及戶外及科技照明博覽。大會今日(3日)率先展示多款嶄新產品，包括混合實境智能眼鏡、智能拐杖及智能燈頭轉換器。

當中，智能拐杖的研究團隊來自由理工大學招聘成立的初創公司，配備太陽能充電技術，具有跌倒警報、GPS定位及通報功能。混合實境智能眼鏡則通過USB連接手提電話，即插即用，其光學顯示屏相當於從3米觀看90吋屏幕，眼鏡僅重75克，而且可折疊，方便隨身攜帶。

貿發局署理總裁周啟良說，4項展覽合共吸引約7430家展商參與，數字與去年相若，反映近月社會事件未有影響外國展商赴港參展的信心，香港的採購展貿平台仍然吸引。面對中美貿易摩擦升級，該局會積極協助香港中小企業加快拓展東盟等新興市場，分散市場風險。

一連4天的秋電展及電子組件展將於本月13至16日在會議展覽中心舉行，科技館向來是焦點之一，為配合人工智能全球發展走勢，今年大會增設人工智能及語音識別技術展區，呈獻多款嶄新科技產品，例如支援30種語言的即時翻譯耳機。