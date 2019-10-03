五旬女社工涉929金鐘襲警　准離港1次作交流

本周日(9月29日)大批黑衣抗爭者在灣仔、金鐘一帶與警方多次激戰，事後逾百人被捕。涉案97名被告昨日(2日)分批已在西九龍法院提訊，當中3名被告包括樊耀淦、許麗明及陳澍峰，今（3日）出院並到西九龍法院完成提堂。被告暫毋須答辯，案件押至12月23日，被告准以5000港元保䆁，不得離開香港，每星期到警署報到一次。涉嫌暴動罪的2名被告另需遵守禁足令，即不得進入金鐘一帶，但因轉車及會見律師而進入金鐘可獲豁免。

28歲被告樊耀淦被控於9月29日在金鐘一帶參與暴動。同案另一被告為50歲女社工許麗明，被控同日在金鐘道襲擊警員莊的朗。20歲被告陳澍峰被控於同日在金鐘夏𢡱道一帶參與暴動。

辯方就許麗明的禁離港令，申請一次性豁免，指被告為香港社會工作者總工會的總幹事，在社福界服務多年，受外地團體認同，已獲民間司法改革基金會的邀請，以訪問學者身份於10月出席交流。法庭特准被告的一次性離港。

許麗明於庭外批評遭警員長時間綑綁致手掌冰冷，女警查看她的情況，才為她除去索帶。許事後求醫，醫生指其手部神經已受損，致雙手持續感到麻痹。