修例風波：禁蒙面法觸發大型衝突陰霾下　港鐵閂3站

【20:33】將軍澳站受破壞，港鐵宣布關站。

【20:11】沙田站和連城廣場多個消防灑水系統被開啟，現場並傳出一陣白煙。沙田站關閉。

【19:50】港鐵指，觀塘站遭受暴力破壞，要暫時關閉。

【19:24】港鐵指，接獲航空公司地勤服務代理商通知，香港站市區預辦登機服務暫停，九龍站則維持正常，而機場快綫列車服務亦維持正常。

禁蒙面法即將生效，不少市民在晚上於多區進行集會及示威活動表達不滿，多項公共設施提早關閉。康樂及文化事務署宣布，由於出現特殊情況，各區均有文康設施已提早關閉。

受影響設施包括：中西區香港公園體育館、香港壁球中心、香港公園和香港動植物公園；油尖旺區九龍公園；北區北區大會堂及上水公共圖書館；沙田區沙田大會堂及沙田公共圖書館。康文署又指，香港大會堂、香港太空館及油麻地戲院提早於今日(4日)下午7時關閉。

醫院管理局亦公布，香港紅十字會輸血服務中心轄下各捐血站及捐血車已於下午6時起暫停服務。另外，戴麟趾夫人普通科門診診所、長沙灣賽馬會普通科門診診所、青衣長康普通科門診診所及屯門診所，亦會在今晚7時暫停服務，已預約病人須稍後另約診症時間。