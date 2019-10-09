涉毀將軍澳站設施　20歲侍應候訊期禁踏足該站

近日多個港鐵站遭人破壞，其中將軍澳區的將軍澳站、坑口站及寶琳站成為重災區，警方拘2名青年，指他們連同一名在逃人士於本周二(8日)凌晨涉嫌損壞將軍澳站的設施，包括站內的玻璃幕牆，涉嫌將大型雜物掉落路軌。2名被捕青年被控一項刑事毀壞罪，其中1人今午(9日)被押送到觀塘法院提堂，暫毋須答辯，押後至12月4日等候警方進一步調查後再訊，准以6000港元保釋，控方一度要求法庭不准他踏足全港所有港鐵站，但裁判官經考慮後，只下令他不得踏足將軍澳站。至於另一被捕青年正留醫，押後本月15日再訊。

2名被告分別是報稱侍應的盧智聰(20歲)及報稱無業的林俊(23歲)，二人被控於本月8日在港鐵將軍澳站內，無合法辯解而損壞屬於香港鐵路有限公司的財物。

控方向法庭呈上將軍澳站受損壞的相片，指當時該站已關閉，示威者打爛玻璃幕牆闖入站內，將大型物件掉落路軌，對公眾安全構成莫大危險。控方指當時站內除了港鐵職員，只有2名被告及1名在逃人士，即使暫未有直接證據顯示被告做出毀壞行為，但「共犯嚟講，罪責其實一樣」。控方不反對盧保釋，要求盧需守宵禁、不得離境等條件，另需禁足全香港的港鐵站。

辯方不同意禁足所有港鐵站，因盧在將軍澳區內居住及工作，是一間咖啡店管理層，亦是家中經濟支柱。盧雖在將軍澳站即場被捕，但當時他手上無武器，「作為一個香港人禁足全港港鐵站，唔畀佢搭港鐵，對佢係相當唔公平唔方便」，辯方認為即使法庭頒下禁足令，也應只禁他踏足將軍澳站。盧終獲准以6000港元保釋，保釋期間須守宵禁令、不得離境，裁判官只下令他不得踏足將軍澳站。