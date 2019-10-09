政Whats噏：財會議程大塞車　料民生項目優先處理

立法會大樓喺呢4個月嘅示威浪潮中屢成衝擊目標，更加喺七一遭到攻陷而變得千瘡百孔，立法會逼住提早放暑假，本身已經大塞車嘅財務委員會(財會)壓力亦更大！不過暑假眨眼就過，財會將於後日(11日)重開，點樣編排議程就成為紓緩塞車方法，有部分議程更要讓路喇！

喺上個立法年度，立法會工務小組委員會交咗逾1400億港元嘅項目畀財會審批，但財會只處理咗唔夠一半，當中不乏與民生相關嘅項目。而財會積落44項撥款項目過暑假，據聞政務司司長張建宗同財政司司長陳茂波曾經喺7月搵財會主席陳健波(波哥)同副主席陳振英商討點樣加快處理，但當時不歡而散，所以財會取消會議，過埋暑假先再算。

現時暑假已到尾聲，財會後日就率先開會選出新一任嘅正、副主席，似乎開工清理積壓項目有望，不過當局如何安排議程都係一門學問，因為持續咗4個月嘅示威浪潮未見冷卻，更因為上星期政府宣布實施《禁止蒙面規例》而火上加油，如果一埋位就處理具爭議項目，分分鐘令到啱啱完成復修嘅立法會大樓再度重創，聽聞政府主力先推惠民政策，希望民生項目優先，面對嘅阻力都較細囉。

據了解，已過工務小組嘅民生項目會優先處理，即涉款160億港元嘅T2主幹路及茶果嶺隧道工程、24億港元嘅橫洲公屋計劃工地基建、逾100億港元嘅葵涌醫院及威爾斯醫院等重建或擴建工程等，至於公務員撥款就唔會放得太前，以免畀人覺得公務員優先過民生。

其實早喺6月已經有泛民對公務員加薪項目有動作，當時希望暫緩實施警隊加薪，所以復會不久就處理呢個項目確有可能添煩添亂，難為公務員團隊要再等多陣先加人工，不過項目追溯到今年4月，公務員嘅人工唔會少收，只會遲收。

波哥就話，後日會議順利選出主席後，先會知道政府嘅議程安排，但佢話按現時氣氛，估計選主席過程唔會順利，但若然順利當選，佢就傾向盡快加會處理塞車項目，因為目前有涉及約700億港元嘅項目，影響住30多萬名建造業從業員生計。