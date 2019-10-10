修例風波：中大校長與學生對談　發言多次被打斷

為聲援示威活動中被捕的中文大學同學，中大學生會日前在校內舉行遊行迫使校長段崇智到場對話，但對話倉促惹學生不滿。段今日(10日)主動邀學生及校友出席討論會，學生坐滿整個邵逸夫堂，部分人戴口罩，有學生手持標語紙牌到場。段發言期間多次被人打斷，有學生高叫他「段狗可恥」。

段崇智表示，香港目前有深層次社會問題，需好長時間找根源，促政府要盡快盡力面對問題，包括全方位的獨立調查真相。校園的氣氛十分繃緊，最近與被捕學生會面，知悉他們傷心憂慮，除承受肉體痛楚，亦有心靈創傷。大學有為被捕同學提供法律援助，並安排精神科醫生支援學生情緒。

他又說，校園大範圍被破壞，他心痛這些人用此方式表達意見，忽略了建設校園的一磚一瓦及愛校園的心。段發言期間多次被在席學生高叫口號打斷。段指知道有同學批評他緊張死物多於學生，他強調自己關心人多於死物，但破壞死物不能達到目的。他又指校園出現不同政見同學互相欺凌問題，包括網上暴力、言語暴力，書院已聯絡部分欺凌個案跟進。

討論以現場抽號碼發問，段上次對話講不出「五大訴求」，有學生再次要求段說出訴求，段稱不願意，對答期間有學生爆粗指罵，甚至斥校長是「中大人的恥辱」，用激光筆照射他。有學生憂慮中大保安若阻止警員入校園執法，會重演馬鞍山新港城中心保安被捕事件，段稱是假設性問題。段重申校方會為被捕及有需要學生保留學籍兩年。

校方指現有32名中大生被捕，分涉非法集會及暴動罪。有校友發言時譴責學生使用暴力及辱罵校長及教師，遭學生諷是「臨時演員」，有學生趁別人發言時高歌圖掩蓋。段在整場對話會中多次無法正面回答提問，多以「我不願作答」回應。