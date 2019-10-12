修例風波：紅磡不同政見人士「私了」 觸發警民衝突

【01:00】黃埔及元朗示威者俱散去，防暴警亦收隊離開現場。

【00:45】防暴警警告市民涉非法集結及違反《禁蒙面法》，隨即展開驅散行動。

【00：25】防暴警返回紅磡黃埔花園對開近紅磡道一帶布防，擬向再返現場集結市民作出驅散，期間有人在天橋擲物件落橋下，警員遂持長槍向天橋戒備，氣氛再度緊張。

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接近今日（12日)凌晨時分，多區再現緊張氣氛，事緣昨晚(11日)深夜，紅磡明安街有一批黑衣人士因與不同政見市民爭拗，雙方爆發街頭混戰，一度拳腳交加。與此同時，由於較早前亦有人在黃埔花園外馬路放置障礙物阻路，當時大批防暴警在附近搜索剛巧巡至，目睹雙方肢體衝突，隨即上前制止。

期間，有駐足市民指罵警員，遭警方施放胡椒噴霧控制場面，並有多名人士被撳地制服，現場消息指，至少4人被捕。事件引發街坊不滿，批評警方濫暴濫捕。及至晚上11時許，大批市民陸續聚集在黃埔花園對出抗議，未幾近百名防暴警掩至布防，隨後沿紅磡道向前推進，部分警員跑上行人天橋進行驅散，現場未見有人被捕，防暴警亦陸續登上警車撒退。

另外，昨晚9時許，一批市民在元朗介乎大棠路交界一段元朗大馬路，用雜物堵塞馬路，未幾有大批防暴警開抵現場進行驅散，期間向示威者噴胡椒噴霧，先後有2名男子被噴中眼部，有人於路旁用水清洗眼睛，一名示威者被制服拘捕。至今日凌晨在場聚集市民四散，並退至行人路與警對峙。