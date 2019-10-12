東網透視：回收膠樽機好玩又有積分　辨別分類習慣推動環保

當全城走塑之際，有人則以收膠為樂！環保協進會今年4月在全港10個地點設置膠樽壓縮回收機，再配合手機應用程式，讓「派膠者」獲取積分，再以積分換取廁紙、洗頭水及糖果等獎品，以吸引市民回收膠樽。項目負責人指，為配合大數據時代發展，會透過膠樽壓縮機辨別用家的回收習慣，建立數據庫，並配合未來推行環保徵費的實際操作。

環保協進會的膠樽壓縮回收機設置在大埔超級城、新達廣場及太古城等地點，單是9月份合計回收逾萬個膠樽，成功建立一定的客戶群。其中大埔超級城回收機上月已收集超過3200個膠樽，記者逗留1小時已見6、7人使用。陳女士和4歲孫兒攜來數個膠樽，她指積分計劃吸引，回收過程只需約5至10分鐘；孫兒單獨操作，有板有眼，相當熟手，笑指回收過程「好玩」。

不是所有膠樽都適合回收及循環再造，同時要符合膠樽壓縮機數據庫資料才可接收，因此，用家將膠樽放進膠樽壓縮機前，必先掃描樽身條碼，做到第一步膠樽分類。環保協進會主席邱榮光表示，最初按市面出售的膠樽建立數據庫，但市民從世界各地帶來不同的膠樽，回收機無法偵測膠樽資料而拒絕回收，他們仍將膠樽強塞進機內，導致壞機及無法正常操作。該會與壓縮機承辦商商討擴大數據庫，增加可回收膠樽的品種，由最初數百個增至現今超過4000個。

對於早前有傳媒揭發三色回收箱的回收物最終被棄置堆填區，令市民大感失望。邱榮光明白市民最緊張膠樽壓縮回收機將膠樽回收後如何處置，他承諾膠樽回收後會送去大埔工業邨，再由廠商以塑膠再生機把膠樽切粒，最後送去台灣再造成衣服或鞋履，不會丟到堆填區。

邱說，分析數據可辨別哪些膠樽較多人使用，亦可預計每個試點的回收情況，待將來政府推行環保徵費時，為業界提供參考資料。機構亦可與回收業界、區議會、業主立案法團及物業管理公司等持份者，分享積分獎勵計劃經驗。另外，近期有大型飲品製造商亦推出類似的回收膠樽計劃，邱樂見回收業百花齊放，認為大企業願意回收膠樽是好事，因他們是製造商，應負上社會責任。