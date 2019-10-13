我有正能量：農耕抗癌　農作物贈基層

癌症在不少人眼中是絕望的同義詞，有人得悉患癌後便足不出戶，但其實癌症病人都可以與常人一樣「同陽光玩遊戲」，享受農家樂。本港有團體近日舉辦活動，邀請癌症病人、康復者及病人照顧者當義工，一同到大埔的農莊進行耕作，當農作物收成後，將派發予有需要人士，為他們送上溫暖。

「就算幾攰都好，我都會出嚟。」確診肺癌第4期的Max，穿上白色汗衫、戴上太陽帽，手執鋤頭辛勤翻泥。在屬於他及一眾義工的農地上，陣陣微風迎至，加上和煦陽光，彷彿為他注滿動力。或許有人會認為，農耕工作很辛苦、很費體力，但Max卻認為出一身汗的感覺很舒暢，像「脫胎換骨」一樣。他勉勵其他病友，不應經常困住自己，反而應走出來與外界接觸，不一定要做劇烈運動，至少「出嚟曬吓太陽都好。」

「醫生只係幫40%，其他就靠自己。」Max表示，因身體未能應付化療，故現時正接受免疫治療，他起初服用標把藥，約1年後出現抗藥情況，其後經病友推介下，到私家診所繼續接受治療。他認為病友間應多互相接觸及活動，雖然有時治療後感到疲憊，有同路人互相支持下，可免自己懶散下去，令身心狀態轉差。

癌症資訊網「耕、送」計劃負責人Crystal表示，活動形式以招募義工為主，當參加者進行耕作後，便會把「作品」分派社區中有需要人士，例如獨居長者、劏房戶等。她透露活動宣傳推出後，反應比想像中踴躍，活動由上月23日「秋分」開始，至今平均每次都有約十人參加，同時亦有一些喜愛農耕的朋友參與，一同分享心得。

Crystal續指，有不少病友參加活動後大有轉變，例如有人參加活動前沉默寡言，經常「收埋自己」，但落田後卻會主動向其他義工詢問有關農耕知識，又會一同分享心得，亦經常在通訊群組中分享農作物相片。Crystal認為這個轉變令人鼓舞，希望其他病友都能夠在活動中有所得益。

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