修例風波：700億元工程待批　陳茂波指社會無本錢撕裂下去

反修訂《逃犯條例》示威活動愈演愈烈，衝突及破壞不斷。財政司司長陳茂波今日(13日)發表網誌指，一再發生的暴力事件，讓社會付出沉重代價，如影響市民出行，零售及餐飲業亦受到沉重打擊。他指出，暴力不能解決問題，企圖「攬炒」只會打擊各行各業經濟和一眾打工仔的生計。面對前所未見的困難，整個社會實在沒有繼續撕裂下去的本錢。

為紓解當前經濟困局，政府除了8月中推出總額逾191億港元派糖措施外，亦已跟港鐵、機管局、領展，以至一些大型商場業主溝通，協助生意受影響的租戶，紓緩他們的經營壓力。陳希望其他業主和發展商都可以考慮以各種安排，例如減租、提供免租期，或者其他方式協助零售租戶紓緩經營壓力。

至於立法會財務委員會上周五(11日)復會，繼續審議早前積壓的大量撥款項目。陳茂波指出，上一個立法年度立法會積壓了多項工務工程撥款申請，當中包括28項已獲工務小組委員會支持，但仍有待財務委員會通過的工程計劃，總預計工程費用逾700億港元，涉及約1.4萬個職位，跟民生息息相關。現時有不少建造業工友開工不足，個別工種例如砌磚、金屬模板裝嵌等出現工資下跌，工友生計受到影響，啟動項目已是急不容緩。

他呼籲市民無論持甚麼觀點、甚麼立場，最重要是遏止暴力，放下威嚇與衝突，回歸和平、理性，一方面讓社會回復正常運作，市民恢復平常生活，另一方面通過對話為香港共謀出路。