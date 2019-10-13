優化計劃首輪納1400部升降機　次輪申請明年初展開

發展局日前宣布計劃動用約20億港元擴大「優化升降機資助計劃」，於2020至21財政年度開始，協助有需要的業主優化額外約3000部舊式升降機。市區重建局行政總監韋志成今(13日)在網誌指，該局正積極處理首輪申請的合資格個案，從本月初開始，陸續向申請人寄出首輪申請結果及優先次序通知書，而根據排序的結果顯示，超過九成獲排優先處理的升降機，均屬「機齡大、缺失多」的升降機。

韋指，該資助計劃今年3月接受首輪申請，在8月1日截止時共收到申請約1200宗，扣除少數不合資格個案，合資格申請個案約1170宗，涉及約5000部升降機。

市建局為已參與計劃的升降機完成排序，當中獲納入為首輪資助名額的約1400部升降機，超過九成的機齡達到35年以上，以及完全欠缺4項「必須優化項目」(包括雙重制動系統、防止機廂不正常移動裝置、防止機廂向上超速裝置及機廂門鎖及門刀)；亦有約八成在首輪資助名額內的升降機，設於每個樓層只有一部升降機可以直達的樓宇。首輪1400部升降機將於未來2年展開優化工程。

他續稱，資助計劃的第2輪申請預計於明年年初展開、明年年中截止。在首輪申請中未獲納入資助名額的合資格個案，將會自動登記於第2輪的申請個案中，與其他第2輪的合資格申請個案，一併以相同的風險評估機制重新排序。市建局將於本周起陸續向這批申請個案寄出通知書，通知業主上述安排。

另外，發展局局長黃偉綸在網誌亦提到該資助計劃，撥款會由原有的25億港元增至45億港元，以擴大受資助升降機數目，由5000部增至8000部。

黃引述機電工程署署長薛永恒早前指，估計未來6年，升降機行業需額外增加約360多名升降機技工。機電署正與建造業議會商討，透過舉辦合適的培訓計劃，如將升降機行業納入「中級技工合作培訓計劃(ITCTS)」，吸引更多新血入行，從而增加行業的勞動力來處理額外的升降機優化工程。署方一直與職業訓練局合作，推出「職學計劃」，透過資助吸引年輕人修讀升降機相關課程。