民族陣綫成員涉管有爆炸品　控方指是大殺傷力炸藥

盧溢燊(小圖)涉管有爆炸品被捕。另警方已在涉案大廈天台引爆爆炸品。

警方今年7月在荃灣一工廈單位搗破一個武器庫及炸藥工場，並拘捕港獨組織「香港民族陣綫」的27歲成員盧溢燊。他被控一項非法管有爆炸品罪，案件今(14日)在西九龍裁判法院再訊，被告暫毋須答辯。控方指警方完成對爆炸品的調查，確認為TATP大殺傷力炸藥，裁判官把案件押後至11月13日，以便控方索取法律意見，期間被告還押。

控罪指，被告盧溢燊於今年7月19日在荃灣德士古道隆盛工廠大廈20樓D室5號房，明知而管有爆炸品，即三過氧化三丙酮(TATP)。據悉，事發當晚10時半，被告在上述單位外被警方截停和拘捕，警員在被告身上搜出單位鑰匙。警方在單位內檢獲白色粉末，經初步檢測疑為TATP，因該物質性質不穩，警方已在該大廈天台及後樓梯即場進行引爆，保留小量樣本作化驗。

據知，TATP不可購買，但原材料能輕易在坊間得到並合成製造炸藥，警方亦在上述單位發現可製成TATP的原材料。警方在上址搜出10支用啤酒樽自製的汽油彈、石膏粉、鏹水、天拿水、雙氧水、電油、電磁爐及商用雪櫃等物品。