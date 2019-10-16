綠色先鋒：知漁之樂　魚塘生態導賞員　探索另類風光

在魚塘生態導賞員的帶領下，市民可看到本港不一樣的魚塘。

「漁港」曾經是香港的代名詞，除了出海捕魚，塘魚養殖也是組成本港漁業的一部分。然而90年代香港養漁業漸漸式微，至今本地魚塘所剩無幾。要窺探這曾經風光的行業，就要從年邁漁民口述得知。有一班熱愛自然的香港人，特意向漁民取經，致力成為專業導賞員，將歷史宣揚，同時傳遞保育訊息。要成為合資格的魚塘生態導賞員，別以為只是「吹吓水」，他們要經過一系列課堂講解、戶外考察及考試才可以「畢業」﹗

「由我阿爺開始，三代人都喺度養魚。」現仍經營魚塘的漁民有叔表示，70、80年代是本地淡水魚養殖的黃金時期，水上可以養鵝、鴨，其糞便則成為浮游生物及沙蟲的食物，牠們成長後可作魚飼料，形成一條食物鏈。後來魚塘受政府規管，不可飼養家禽，成本變相提高，加上內地養魚攻佔本地市場，「我哋2年先1造，內地1年1造，點夠佢哋多。」一眾準導賞員聽着有叔的分享，漸漸了解到本地漁業興衰的原因。

淡水養殖業除供應優質本地魚，更為候鳥提供棲息的地方。一行人沿着南生圍的山貝河，在市區難得一見的雀鳥品種，不時悠然飛過，或低頭覓食。經過蘆葦叢、泥灘等自然景觀，一邊學習觀鳥及當中經歷城市化的背景。這個由香港觀鳥會舉辦的魚塘生態導賞員訓練計劃，聚集關心濕地及雀鳥保育的義工，盼為教育公眾出一分力。

「有種雀叫做白頸鴉，係食腐肉維生，可以分解魚同動物屍體，大家可能覺得佢好污糟，但其實佢係大自然嘅清道夫，屬易危品種，但我哋頭先都見到，係值得我哋珍惜嘅嘢，只係我哋唔知。」Sandy參加訓練計劃，希望成為橋樑，拉近人和自然的關係，「最初係覺得返工返得悶，唔想以後困喺辦公室裏面，想帶更多人認識或者投入大自然。」

「香港依家仲有魚塘，可以有淡水魚供應市場，其實養魚對成個生態，尤其是候鳥，係好重要。」另一名參加者Edward表示，魚塘降水後，可提供食物予秋、冬季候鳥，是食物鏈中其中一環。「其實係好需要有元朗咁嘅生態環境，先可以為候鳥提供一個覓食同棲息嘅地方。」他笑言，希望自己可以成功通過考試，成為真正的導賞員，「帶大家睇吓呢到咁靚同有價值嘅地方。」

參加魚塘生態導賞員訓練證書課程的學員，要進行為期1個月、共6堂的課堂，更要帶領3次導賞團，及於南生圍的「魚塘教育園地」或其他有關的義工崗位當值最少12小時，向公眾宣傳保育訊息。香港觀鳥會項目主任周嘉麗指，希望透過專業的培訓，協助長遠的公眾教育工作。

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