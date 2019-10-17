27歲女涉縱火及以珍珠奶茶撥警　准保釋守宵禁

9月底銅鑼灣一帶有示威，警方清場及拘捕多人。

27歲無業女子被指於9月29日銅鑼灣舉行遊行期間，以珍珠奶茶擲向一名警長而被捕，其後警方懷疑她另涉於9月21日屯門舉行遊行期間縱火。女子黃樂敏於9月30日被解往粉嶺法院分別被控縱火及襲警兩罪，裁判官把案件押後再訊，但拒絕黃的保釋申請。

黃今(16日)向高院申請保釋，最終獲法官批准以合共1.3萬港元現金及2萬港元人事擔保，其間不得離港並需居於報稱地址，一周三天需往馬鞍山警署報到，需於每晚10時至早上6時遵守宵禁令。

曾任清潔工，現時無業的黃樂敏，涉及縱火罪指她於今年9月21日在屯門屯利街華都花園外罔顧他人安全及財物會受損而縱火；襲擊罪指她於9月29日在銅鑼灣崇光百貨外襲擊警長張紹賢。

該兩案早前於粉嶺法院處理，裁判官分別將兩案押後，就縱火案押後至11月25日於粉嶺法院再訊以等候進一步法律意見；襲擊案押後至10月28日於東區法院答辯。據悉，被告於9月29日因向警長撥奶茶而被捕，調查期間警方發現她另涉9月21日參與縱火而再拘捕她。警方亦找到新聞片段指拍到有一與被告外形相似的蒙面女子向火堆淋液體。