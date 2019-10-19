修例風波：學者議員轟問責制失敗　首要撤換鄭若驊

針對連月來示威集會，社會動盪。特首林鄭月娥今(19日)在電台節目上首度開腔，稱困局之後不排除改組問責班子及行會成員。香港理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華認為，林鄭一直強調待平靜後才有動作，反映她十分希望社會氣氛回復平靜，但有機會只是拖延問責的借口，因根本沒有誠意作出妥協。不過，林鄭首次透露不排除改組班子，相信她或正測試社會反應，重申官員嚴重失職而促成難以化解的政府危機時，正常做法是立即撤換涉事官員。

鍾續指，首要撤換應是鄭若驊，因其民望長期低迷，上任以來表現「無一件似樣」，完全沒有問責官員的心態，而保安局局長李家超表現亦是市民所難容忍，二人肯定需要被撤換，至於行政會議未能給予有用意見亦有需要換人。鍾強調，特首權力並非來自民眾令問責制度大打折扣，今次風波只是將問責制度的不合理地方再一次表露無遺。

至於改組管治班子，鍾表示過往的行會成員如同政治酬庸，委任了能力有限、品格成疑的人，故政府未來改組班子時應尋找社會上德高望重及有能力的人選協助施政，但他相信社會上缺乏這類人選。

立法會議員郭家麒批評，現時如同沒有問責制度，官員做錯毋須負責，更可以厚顏無恥地留任。他同樣質疑林鄭說法只為拖延，因為負責修例的主事官員李家超及鄭若驊，以及林鄭本人均為問題源頭，解開困局需從源頭着手，直言上述三人應盡早離職，而行會因奉行保密制度，不知何人為「蠶蟲師爺」，理應以集體負責全數換掉。

議員鍾國斌批評，問責制度過去完全沒有功效，直言全世界的政府出亂局時，都必定有人下台或重組政府，而他早在四個月前已提出改組管治班子，認為所有不稱職的官員及行會成員都需要撤換，而政府亦需要解釋何謂「困局之後」，批評政府作決定的時機「出晒事」。