修例風波：觸發示威衝突逾4個月　政府正式撤回《逃犯條例》

港男陳同佳去年2月涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎後返港，由於香港與台灣兩地沒有移交逃犯協議，觸發港府提出修訂《逃犯條例》，以引渡陳到台灣受審，其後掀起逾4個月連串反修例示威及衝突，迫使特首林鄭月娥上月初「跪低」正式宣布撤回修例。立法會原定上周三(16日)暑假休會後復會，待特首發表施政報告後，再由保安局局長李家超動議撤回《2019年逃犯及刑事事宜相互協助法例(修訂)條例草案》(下稱修例)。但因泛民議員多番抗議致主席梁君彥宣布休會，令動議延至今日(23日)繼續。李家超於下午正式宣布撤回修例草案。

由於議員沒有發言機會，只能提出規程問題表達意見。議員許智峯要求李澄清所謂的檢討，是否包括其個人失當、為事件問責下台，惟李未有補充。之後有多名民主派議員於座位上叫囂，高呼「李家超下台」及「(律政司司長)鄭若驊下台」，議員郭家麒最終被驅逐離場，會議因而暫停約15分鐘。

政府當初提出修例後，遂提高移交門檻至只處理最高刑期3年以上罪行，並把9個罪項剔出移交範圍。於今年4月3日，修例於立法會進行首讀及二讀；同月17及30日，法案委員會召開兩次會議仍未能選出主席；5月4日，內務委員會召開特別會議，通過向法案委員發出指引，委任建制派最資深議員石禮謙主持會議。

法案委員會以36票贊成接納內會指引，石禮謙取消原定當日舉行的第3次會議，泛民主派議員強行佔領會議室「山寨」式開會，選出涂謹申為主席。5月11日，法案委員會鬧雙胞，建制與泛民於同一會議室舉行會議爆混亂而腰斬，由石主持的法案委員會仍未選出主席。5月14日，鬧雙胞的法案委員會再次同時同地開會，石未能登上主席台，會議再次腰斬。

至5月20日，李家超宣布會去信立法會內會主席，打算於6月12日恢復修例二讀辯論；4日後，內會以40票贊成、19票反對，通過支持將修例直上立法會大會審議。為釋公眾疑慮，5月30日，政府再調整修例建議，包括將移交門檻進一步提高至可判監7年或以上罪行；其後立法會保安事務委員一連多日召開合共20小時特別會議討論修訂。

6月9日，民陣隨即於舉行反修例遊行，聲稱有103萬人參與，惟政府繼續原定6月12日恢復二讀辯論，當日有示威者衝出馬路佔據主要幹道，癱瘓交通，衝擊警方防線，警方以布袋彈、橡膠子彈、催淚彈、胡椒噴霧等驅散示威者，雙方爆發激戰，立法會大會當日起一連3天未能開會。

6月15日，林鄭下午召開記者會，宣布暫緩修例工作，惟示威活動持續不停，立法會在7月1日更遭受示威者佔領及嚴重破壞，要提早休會進行搶修工作。其後反修例示威衝擊持續，更由金鐘及中上環一帶擴散至18區，示威者到處大肆破壞，甚至焚燒五星旗，並爆發多場警民衝突；而近月多個港鐵車站遭受不同程度破壞而要停駛，商場商戶無不關門避禍，消費及零售市道重創，本港面臨經濟衰退危機。至9月4日，林鄭終宣布撤回修例，並由李家超動議撤回。