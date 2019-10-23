逾80%單身中年婦接受姊弟戀　男性僅13%接納

香港中年男女選擇單身愈趨普遍，有調查針對研究香港40歲或以上的單身男女，發現逾半男女單身主因是未遇到合適對象，逾80%女士願意接受姊弟戀，反觀只有13%男士接受年紀比自己大的女伴。香港交友約會業總會聯合創會主席張惠萍表示，不少長期單身的男女在社交場合上欠主動，建議他們多培養個人興趣，擴闊圈子，參與群體活動，認識新朋友。

有交友約會公司今年7至10月透過街頭及網上問卷調查訪問549位單身人士，發現分別64%男士及54%女士認為因未遇到合適對象而選擇單身，有17%男士及39%女士單身原因是離婚。另有82%女士願意與年紀較輕的異性拍拖，當中61%女士願與年輕5至10年的男士交往。僅13%男士願與年長的異性拍拖，當中83%男士稱願意與年長5年內的女士交往。

張惠萍表示，不少中年女士表明想找到較年輕的男士，反映她們大多看重男士的外表。但於華人社會中，男士認為另一半要比自己年輕，亦以生育為考慮，反映較少男士接受姊弟戀，故抱有「擇偶以眼緣為先」觀念的女士，往往因期望與現實落差而難脫離單身。