Dr.東：兒童哮喘謬誤多　家長擅自減藥手尾長

哮喘是兒童下呼吸道慢性炎症疾病最常見的一種，每10個兒童便有一個患上，近日天氣轉涼，家長應多加留意子女病發情況。治療方面，醫生或會處方吸入式類固醇的哮喘病藥物，部分家長擔心子女會「變矮」而自行減藥，兒科專科醫生陳善珩表示，該藥物對服用者的身體影響極微，若患者不按指示用藥或會加劇病情，呼籲家長毋須過於憂慮。

哮喘是氣管敏感毛病，患者易受外來刺激發病，如患上呼吸道感染、塵埃及污濁空氣等，病徵則包括咳嗽、喘鳴及呼吸困難等症狀，不過，有約70%至80%幼童患者成年後會痊癒。

近日本港天氣開始轉涼，幼童或受影響，陳建議家長加緊留意子女情況及適當用藥，包括可立即紓緩症狀的氣管擴張藥物及預防性藥物。陳指出，有家長經常誤以為類固醇藥物會影響其子女發育，因此自行調節：「食(藥)唔足份量，驚食咗會矮」。陳解釋，有研究指，服用噴霧式類固醇後1至2年或影響身高發育，但服用者會在隨後數年追回長高的進度，呼籲家長不用太過擔心。陳又指，若未按醫生指示服藥或令病情變嚴重，「屆時可能要服用口服類固醇，更傷身」。

坊間亦有一種說法是哮喘患者做運動會加劇病情惡化，更易出現呼吸困難徵狀，陳不同意，認為適量運動有助患者減輕病情，患者也不應在飲食上特別「戒口」：「只要唔好係病發時食刺激性食物，如太辣、太凍等就得」，均衡飲食更適宜。談到預防哮喘病的方法，陳建議母親可選擇餵人奶、懷孕時不要吸煙，家人亦應避免吸煙，「即使係出面食完（煙）先返屋企，衫都會有煙味，都有影響」。

陳又指，有部分患者會因患上呼吸道感染疾病引致哮喘，建議家長帶子女定期注射流感疫苗，避免過早參加playgroup（學前幼兒遊戲小組），因為「6個月的嬰兒抵抗力一般，咁細個亦學唔到太多嘢，建議待嬰兒2歲後、抵抗力稍強才參與這類小組活動。」

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