律政司及警務處長入稟促頒令　禁制起底警員及家屬

律政司司長及代表所有警務人員的警務處處長，今(25日)入稟高等法院，要求法院頒下禁制令，禁制所有針對警員及其家屬的不合法起底行為，令到警員及家屬因個人資料被披露而受到滋擾及恐嚇等。

申請人為律政司司長及代表所有警員及輔警的警務處處長，答辯人為所有非法披露和使用任何警務人員及輔警的個人資料之人士。

據入稟狀指，原告是次入稟是針對藉對警員起底，而干犯公共滋擾及騷擾、威嚇的侵權行為之被告。入稟狀要求禁制被告在未得到警務人員及其家屬同意下，使用、發布、傳遞或披露他們的個人資料。

入稟狀列出14個例子，指禁制披露的資料包括警員及親屬的姓名、職位、住址、辦公室地址、學校地址、電郵地址、出生日期、電話號碼、身份證號碼、職員證明文件、Facebook帳戶、Instagram帳戶、車牌號碼，以及警務人員與家屬的任何相片。

入稟狀亦要求禁制被告對警員及家屬，包括配偶及子女等作任何恐嚇、騷擾及威脅等行為，禁制被告協助、促使、煽惑、教唆其他人做出洩露資料和騷擾威嚇等行為，且要求被告停止披露及刪除所有已經作披露的資料。