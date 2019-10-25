石棺案辯方指警赴台陪返港　抵達後機上宣布拘捕3被告

荃灣工廈石棺藏屍案，3名男子被控謀殺罪，案件今(25日)在高院續審。負責拘捕首被告曾祥欣的警長李貴榮接受辯方盤問。辯方庭上披露更多當年警方部署拘捕3名被告的細節，提到由於香港與台灣之間沒有引渡條約，警員被派到台灣只是「陪同」3名被告返港，當飛機抵達香港機場後，警員便在飛機上宣布拘捕眾被告。

代表第三被告張善恒的律師盤問李貴榮時指出，2016年4月11日夜晚，特赦女證人「小草」何菱瑜偕男友由台灣乘搭飛機，當晚8時抵港，「小草」乘搭飛機時沒有香港警員陪同，她到達香港隨即被捕。至於案中3名被告，香港警方聯絡事務科與台灣當局早作預先安排，台灣警方在台北桃園機場將3人移交給香港警方，3人再由港警陪同乘飛機回港。香港出發的警員除了李貴榮外，隨團警員還包括聯絡事務科一名洪姓女總督察、一名邱姓高級督察及荃灣重案組總督察謝旦生。

律師指，李貴榮赴台灣之前，他及同袍已收到謝旦生的訓示，得悉「小草」已在台灣自首及向當地警方錄口供，李返港後亦從上級知道「小草」跟港警進行錄影會面的內容，因此李替曾祥欣進行錄影會面時，他已知道3名被告在案中的分工角色。李對此表示不同意。