修例風波：台媒指陳同佳遲遲未投案　台方赴港警員已撤離

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯港人陳同佳，日前表達願意赴台自首，惟仍未成事。據台媒周日（27日）報道，台方原先在香港部署的警方人員已先行撤離。

報道引述消息人士指出，按說服陳同佳自首的香港聖公會教省秘書長管浩鳴設想，陳出獄當天原計劃一大早乘7時的班機飛抵台灣，以讓台方措手不及，惟台方因應安全因素及不能讓疑犯「自由行」，故先部署警員赴港，待陳上機作出拘捕。

然而報道指，隨着陳同佳遲遲未投案，加上陸委會早前已宣布台港兩地建立刑事局單一窗口，讓陳隨時可以入境投案，故台方已先行撤離在港警員。

此外，台灣的內政部長徐國勇同日表示，台灣的司法環境進步成熟，陳同佳若來台受審必會有律師幫其辯護。至於行政院長蘇貞昌早前形容，台灣的前總統馬英九和律師陳長文為陳同佳辯護是「魔鬼現形了」，徐國勇回應指，「魔鬼說」針對的不是律師本人或特定律師事務所，而是指在處理該案的過程中，存在讓人疑慮的細節，有魔鬼藏在其中。

不過蘇貞昌則解釋，指矮化台灣，讓2300萬台灣人失去自由、民主的人，以及為香港政府解套擘劃的人就是魔鬼。