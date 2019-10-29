探射燈：共融遊樂場不共融　為難輪椅童

去年正式開放的屯門公園兒童遊樂場，是全港首個以共融為概念的遊樂場。

全港首個共融遊樂場──屯門公園兒童遊樂場去年正式對外開放，提供共融友善的遊樂空間予健全和有特殊需要的兒童。但有團體反映遊樂場配套未能全面照顧特殊需要兒童的實際需要，建議場內外設立更多便利配套設施，以豐富有特殊需要兒童的遊樂體驗。

關注兒童社會共融的非牟利團體「親切」服務主管盧美寶表示，過往曾和輪椅兒童到訪上址，但發現屯門公園附近並無公共交通配套及停車場，輪椅人士難以抵達。盧又指出，場內18項遊樂設施中，只有4項能讓輪椅兒童在無外力幫助下成功使用。盧坦言，缺乏自主性會影響有關兒童的遊樂體驗。

盧亦指，政府有意在多區設立共融遊樂場是達致兒童共融的第一步，但希望當局在考慮地點和設計相關設施時能多考慮特殊需要兒童的實際需要。她又建議政府在共融公園場內多張貼宣揚共融的標語，以建構一個平等友善的遊樂空間予不同能力的兒童。

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