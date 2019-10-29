4男元朗衝突涉藏武　當中19歲學生獲撤控

4名青年今年7月27日元朗示威衝突中被捕，各被控管有攻擊性武器及管有仿製火器罪，還押逾一星期後獲高院批准保釋，案件今午(29日)在粉嶺法院提堂。控方決定撤銷其中一名被捕19歲學生的控罪，裁判官下令控方需賠償該名學生的訟費。

4名男被告依次是翁偉成(25歲，銷售顧問)、朱梓雲(23歲，文員)、朱俊愷(18歲，廚師)和廖栩鋒(19歲，學生)。控方今日申請修改控罪，翁及朱梓雲各被控一項管有攻擊性武器罪，朱俊愷被控一項管有仿製火器罪。原本被控管有攻擊性武器罪的廖栩鋒獲撤控。

翁被控於今年7月27日在元朗朗樂路管有一支伸縮警棍及一支雷射指示筆；朱梓雲被控同日同地點管有一支丫叉及一袋鋼珠；朱俊愷被控於同日同地點管有一把氣槍。

廖栩鋒原本被控管有一把摺合式瑞士萬用刀，他在控方決定撤控後，透過律師申請取得訟費。辯方律師指廖當日無做出自招嫌疑的行為，控方證供薄弱，廖被捕時只與另外三名被告一齊行同一條路及交談如何搭車離開，研究可否共乘的士。警誡下廖已表明不認識三名被告。而被指是攻擊性武器的萬用刀僅長數吋，「好多人身上都搵到」。

控方反對訟費申請，指當晚10時許四名被告在控罪所指地點一同出現，街上無其他人，眾被告形迹可疑，加上廖當時所穿的服飾，控方認為他確自招嫌疑。但控方同確認廖身藏的萬用刀未打開也僅長5厘米，無證供顯示廖與其他被告身上搜出的武器有關，廖也沒面對參與非法集結的指控。署任主任裁判官蘇文隆經考慮後，決定批出辯方的訟費申請，若控辯雙方就訟費金額有爭議，將由區域法院聆案官評定。

另外三名被告的案件，控方表示已準備好答辯，但辯方申請押後答辯以待索閱文件，案件押後至12月9日再訊。