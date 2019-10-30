綠色先鋒：遊歷東涌　感受生態與歷史

人類的社會文明起源於河流文化，兩者關係可謂息息相關。東涌的原名是「東西涌」，意指東西面均有河涌流入海中，除了擁有被評為「具有生態價值河流」的東涌河外，亦有許多村落和文化古蹟沿河建成。有環保團體選址東涌舉辦公眾導賞團，帶領參加者沿河走訪歷史遺迹，親身感受當地生態環境和歷史文化面貌。

東涌河是香港主要河道，為本港淡水魚種類第二多的河流，水質極佳，稀有的北江光唇魚便於此地首被發現。沿河遊訪，會經過馬灣涌村，村民利用地理位置優勢，普遍以捕魚為生，曾是區內最興旺的漁村。但隨時代變更，捕魚業式微，漁村已不復當年繁華。但依然保留舊時面貌，與自然生態和平共處。在通往公眾碼頭的橋旁邊，便有一大片紅樹林，不時發現招潮蟹和彈塗魚的蹤影。

除了豐富的天然資源，東涌的歷史古蹟同樣多不勝數。位於下嶺皮村的東涌炮台，是當年清朝政府為防止海盜侵略而建。炮台現已被列入法定古蹟，更成為鄉事委員會和展示廳。

「從生態旅遊角度而言，除咗自然環境，人類嘅活動亦係重要元素。」綠色力量高級保育經理呂德恒表示，生態系統和市民的生活緊密相扣，他舉例指一個健康的生態系統可以減少污染，有助附近居民更健康。呂指東涌的歷史發展和其地理位置有莫大關係，希望能帶領參加者親身感受當地文化，鼓勵他們協助保育。

呂德恒又認為，香港有不少地方擁有豐富的天然資源，更具備獨有的文化歷史，適合發展生態旅遊。香港遊樂場協會東涌營營舍經理李春暉表示，生態旅遊的大原刖是不對環境造成破壞。隨近年參加生態旅遊的人數增多，希望能將正確對待環境的方式灌輸給大眾。

「東涌河公眾導賞團」由綠色力量舉辦，是為期3年的「賞．識東涌河」系列活動之一。導賞團分為課堂學習和實地考察兩部分，希望令參加者了解當地文化，並建立一套對生態環境和當地居民都有得益的生態旅遊模式。

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