網民熱話：的士手寫收據惹爭議　司機態度惡劣犯眾憎

的士司機的服務態度一直備受爭議，近日有乘客在網上投訴稱，搭的士時遇上態度惡劣的司機，對其惡言相向，又拒絕給予正規單據，最後更揚言要報警。事件在網上廣傳，網民紛斥司機，亦有同行直指其行為「影衰晒」。

網民Daphne Wong上周三（23日）於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指自己搭的士由中環國際金融中心到時代廣場。到達目的地後，向對方索取乘車單據時，對方表示無紙，只能提供手寫單據。最終事主向商場職員借筆，司機才寫了一張單據。但該單據只有車牌、時間、車資及司機簽名。

事主指，司機給予單據後，便催促落車，惟單據簡陋，難以報數，只好出言要求司機列明因為沒有紙張，所以需要手寫，誰知對方竟「手指指」反擊：「claim（報銷）到啊，咩claim唔到，你肯定未搭過車」。事主於是要求司機提供聯絡方法，對方回應指，「你要電話就去運輸署搵」。事主反擊指：「你咩事呀，你黐線嘅？」司機反咬事主辱罵自己，故報警求助。事主交代警察到場後打發司機走，事件告一段落。

貼文發出後，網民狠批的士司機做法有誤：「的士收據有法定格式」；有人則批司機「影衰」的士行業，「我無搭的士好耐，因為服務質素差」；不過也有人指事主口講無憑：「看圖講故事，理直氣壯就拍片啦」，隨即遭事主反駁：「事出突然，所以我先冇拍片，所講每一隻字都係事實，如假咩都得」。

東網記者其後致電涉事的士司機查詢，對方回覆指「唔方便透露」，隨即掛線。按運輸署《的士則例簡介》，若收據打印設備發生故障，司機應採用預先印備的表格，按指定格式自行填寫收據，收據內容方面亦要列明車號、上落車時間、司機姓名及各項收費項目，包括咪錶顯示收費、附加費及總收費。

網民有話說：

Boy Mok：係要買本正式嘅的士收費單據簿，唔係話你識寫就寫得㗎！￼￼

Bernard Mak：無收據出已經犯例￼。

Ken Tsoi：令到香港良好的士司機蒙羞。

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