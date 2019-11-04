修例風波：500人科大集會撐墮樓生　校長遭包圍被斥懦夫

500人晚上在科大校內集會，為受傷同學打氣。

【22:34】史維仍未能成功離開，他稱需多些時間了解事情原委及過程，下周才再與學生對話。他承諾會於下周前要求停車場提供錄影畫面、以及向救護部門取得當晚救援紀錄。此外，有在場的教職人員被指剛才衝入人群期間非禮女生，學生要求校方將該人員停職。

警方今日(4日)凌晨在將軍澳廣明苑驅散集結人士期間，施放催淚彈，多人受傷。其中一名姓周科大二年級學生，懷疑在走避期間失足，不慎由停車場3樓墮至2樓，目前仍在伊利沙伯醫院留醫。該校學生及市民共約500人，今晚在科大校內集會，為受傷同學打氣。校長史維亦有現身，被學生包圍，要求他就警方阻礙救援20分鐘作出譴責。史維拒絕，表示需等待調查結果才可作出判斷。擾攘近2小時，史仍被學生包圍，未能離開。

史維於香港賽馬會大堂對出空地遭科大學生包圍，部分學生情緒激動，斥史維是懦夫，無法保護學生，不敢為學生挺身而出。亦有學生指史維在修例風波爆發至今接近5個月，從未公開表達支持學生，批評他僅欲拖延時間，無心處理事件。

史維數度嘗試離開，但在場學生高呼「保護校長」，拒絕讓他離去。史重申自己並非害怕，但需要徹底調查事件後才可作出判斷。他續指，受私隱條例所限，需要先取得受傷學生的家長同意，才可取得相關閉路電視調查事件，但難以在今晚進行。