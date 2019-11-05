東方日報A1：警婚宴遇激進示威　亂極生悲

反修例示威衝突頻生，至今造成多人受傷。前晚（3日）網傳有警員於將軍澳「擺酒」結婚，惹來大批市民包圍婚宴場地「贈興」，結果爆發警民衝突。防暴警察發射多枚催淚彈驅散集結人士，眾人爭相走避，期間一名香港科技大學二年級學生懷疑在逃避時不慎失足墮樓，頭部重創，仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。

據了解，前晚有警員在將軍澳唐德街一家酒店舉行婚宴，疑有網民將婚宴消息公布，引來大批市民在酒店附近聚集「觀禮」。多輛警車在附近停泊，防暴警察在唐明街公園平台與聚集人士對罵。至深夜時分，防暴警察施放胡椒噴劑及發射橡膠子彈驅散，多人被制服拘捕，現場有人「中椒」感到不適。

至昨日凌晨，將軍澳尚德邨對開有人用磚頭及雜物堵路，防暴警察經多次警告後，發射多枚催淚彈驅散，期間有人將雜物從高處擲落，無人受傷。約凌晨一時十五分，一批防暴警員進入廣明苑尚德邨範圍查看可疑人士，引起居民及在場集結人士不滿，叫罵聲此起彼伏，氣氛再度緊張。約半小時後，防暴警察再次向尚德邨發射催淚彈，屋苑停車場範圍頓時煙霧瀰漫，煙霧更攻上樓上單位，期間有人從停車場三樓跌落二樓受傷。據悉，墮樓人士姓周，現年廿二歲，為科大二年級學生，亦為該校投球隊隊員。

現場消息指，周當時身穿「街坊裝」路經肇事停車場，期間聽到防暴警察衝上樓，並疑目睹有催淚煙攻向樓上，他慌忙走避時失足墮下，頭部重創，被送往伊利沙伯醫院搶救，昨早進行腦部手術，截至昨晚仍在深切治療部留醫，但因顱底骨折，嚴重內出血，仍未渡過危險期，情況危殆。周的父母及親友昨日均到院探望，部分人神色凝重。科大校長史維昨早九時到醫院探望傷者。事主於校內的投球隊隊友文先生，昨亦到醫院了解，他稱，事主居於事發地點附近，加上當時身穿街坊裝束，相信他只是經過現場，並非在參與示威。文又指，事主情況並不樂觀。

科大學生會發表聲明指，嚴厲譴責警方阻止救護車進入事發現場，拖延傷者接受治療，又指事主當時並無作出攻擊性行為或佩戴保護裝備，批評警方向其發射催淚彈與謀殺無異。聲明表示，該會已為事主安排法律支援，並將使用一切資源幫助事主及其家人渡過難關，亦會派人於醫院廿四小時守候。

科大回應指，非常關注一名同學受傷送院，昨日凌晨已派員到醫院了解，校長昨早亦到醫院探望並慰問傷者家屬。大學將為事主及其家人提供適切援助，並衷心祝願該同學早日康復。

涉事的尚德A停車場由領展擁有及由威信停車場管理（控股）有限公司負責管理，領展回應指，經初步翻查閉路電視（CCTV）紀錄，由於拍攝鏡頭是平移轉動，而非停留在固定角度，加上鏡頭部分拍攝範圍被停泊車輛所遮擋，恰巧未有攝入事發當刻傷者墮下片段。領展又指會保留當晚所有閉路電視畫面，並配合警方調查，提供一切協助；若傷者家屬或獲其授權人士欲查看相關閉路電視紀錄，亦會提供協助。

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