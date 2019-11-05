修例風波：科大生將軍澳墮樓　警交代事件強調無阻救援

反修例風波不斷，將軍澳前晚(3日)爆發警民衝突，至昨(4日)凌晨時分仍有大批示威者在街頭集結，期間，防暴警察發射多枚催淚彈驅散人群，一名22歲姓周科大學生疑為躲避催淚煙，由尚德A停車場3樓跌落2樓，導致頭部重創命危。

警方今日召開記者會，表示對於發生有人受傷案件，感到非常難過，對傷者及其家人致以深切慰問。警方高度重視案件，表示在昨凌晨0時20分左右，有過百名示威者聚集在唐明街及唐俊街交界，並且用雜物堵路。警方到場後，示威者在路障後設下傘陣，不斷向警員投擲磚塊及玻璃樽等硬物，並有數十人在附近建築物，包括尚德邨尚智樓的多層停車場，從高空投擲硬物。

警方曾向示威者發出多次警告，期間為制止暴力，在現場施放共44枚催淚彈、11發橡膠子彈、3枚布袋彈及1枚海綿彈。消防處在此段時間亦接報處理一宗一級火警事故，事後經查證為停車場1樓警鐘事前被打爛，觸發警鐘誤鳴，消防在凌晨0時55分抵達現場，數分鐘後，有現場人士向消防報稱有人從高處墮下，消防其後在2樓發現傷者，並為其進行急救，至凌晨1時11分，消防要求救護車到場救援。

在約1時05分，警方在廣明苑方向的地下進入停車場，由下而上嘗試驅散人群，直至警方抵達2樓，看見消防員及義務急救員正在施救，方知發生意外。

對於有人接受傳媒訪問時，聲稱警方曾用槍及警棍指向在場人士，警方經調查後，證實警員曾作出相關行為，以驅散在場人士，然而警方並無影響或干預救援工作，亦無趕走任何救援人員，消防亦表示不需警方協助。至凌晨1時25分，警方完成停車場的驅散行動，在整個過程中，並無使用任何武力、槍械及彈藥。附近一帶的驅散行動則在1時45分完成，行動中拘捕2名分別30歲及51歲男子，涉嫌襲警、非法集結等罪。

警方又指出，救護員在1時30分抵達現場，其後在1時41分離開，過程中無遇上警務人員，警方完全沒有阻撓任何救援人員或車輛接送傷者離開現場，此點已獲消防處確認，強調事件中無影響救護工作。

警方高度重視案件，並交由東九龍總區重案組跟進，調查傷者受傷原因。東九龍總區重案組初步翻查停車場「天眼」片段，綜合調查結果及消防處提供的資料，相信傷者墮下時間為4日凌晨0時45分至1時的15分鐘內。當時，警方曾在唐俊街向廣明苑方向施放催淚彈，距離傷者墮下位置相距120米；同一時間，有另一隊支援人員在寶康路進行進行戒備，但並無施放催淚彈及作出任何驅散行動。

傷者被發現位置為停車場2樓近寶康路，停車場設計特殊，2樓平台有矮牆與泊車位分隔，3樓雖有同樣的矮牆，但不設平台，從停車場的車位看去，乍看兩層設計一致，惟在3樓只要跨越矮牆便會跌落2樓，不排除傷者當時在3樓，誤以為結構與2樓一樣，跨越矮牆不幸墮下。警方翻查閉路電視，惟因角度問題，無法看見事發情況。警方會繼續調查附近閉路電視，以及尋找目擊證人，呼籲目擊者及在上址泊車的司機聯絡警方，提供資料及行車記錄儀作分析調查，冀能還原真相。

另外，對於網上有人指控，傷者是被警方推落樓，警方嚴正聲明絕無此事，警方是在傷者接受急救時才知道事件發生，促有心人士停止造謠，為抹黑警隊發表不負責任言論，對傷者家人造成二次傷害。而對於傷者是否有可能為避催淚煙導致意外發生，警方則指不能排除可能性。