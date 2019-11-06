理大資助初創企業　研室內定位及無障礙家用產品

初創企業雖缺資源，但創新能力和技術能媲美不少大企業。香港理工大學去年為64項初創項目提供資助和培訓，有初創企業成功以精確的藍牙信號，開發室內定位系統，提供虛擬實境導航和搜尋功能，成功於亞洲博覽館提供導航服務。另一初創企業則以開發無障礙家用產品為主，為行動不便者提供優質健康生活。

理大資助初創企業範疇包括醫療科技、金融科技和電子產品等。研發室內定位系統，Blue Pin聯合創始人梁仲明表示，雖然室內定位並非新技術，但過往技術受限，例如定位不能運作、位置誤差度超過10米距離，或會出現「彈App」。梁表示，一般室內定位主要利用Wi-Fi、磁場或藍牙連接，但前兩者的準確度較差，而其團隊研究出以藍牙技術提升位置精確度，維持誤差最多3米以內。

梁仲明表示，新技術去年於本港和內地展覽場地試驗，以專屬應用程式及WeChat二維碼系統作地圖，協助用戶尋找到達目的地路線，今年6月亦在亞洲博覽館東大堂地下和1樓樓層，提供室內定位和導航功能。

另有開發無障礙家用產品Studio Doozy聯合創始人鄧曉瑩表示，現時企業只有3人，開發產品亦只有組合式共融坐廁和便攜半自動沖涼椅。但鄧指，未來老年化問題嚴重而需要相關產品增加，其坐廁就提供扶手和旋轉功能，輪椅能在狹小空間轉移，亦有轉動坐廁讓用戶更方便使用。一般無障礙設備極需要空間安裝，但其產品特點是不需要太多空間，亦毋須刻意裝修就能使用。