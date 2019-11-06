何君堯屯門擺街站遇襲　男子假意贈花近距離掏刀刺胸

施襲者一開始向何君堯送上鮮花，之後用刀插向何的胸口。(互聯網)

【11:32】何君堯發聲明稱左上胸被刀刺中，無生命危險，須留院接受手術；另有2名同事手部受傷。

【11:28】政府發言人強烈譴責襲擊行為，強調絕不容忍暴力行為，警方會嚴正執法。

【10:56】何君堯送院後向在場傳媒表示感謝關心，指自己左胸受傷，傷口約2厘米，屬皮外傷，幸有肋骨擋住。另外，警員到達現場調查取證，並將兇刀及何君堯的染血上衣檢走。

據網上流傳片段，事發時何君堯正聯同助理及義工在現場設街站，此時，兇徒手持一束花上前，向何君堯道「大家都見到你嘅努力」，並將花束遞向何。何向兇徒表示「多謝你」，兇徒續指「介唔介意」，何即回應「我同你影張相」，兇徒回應「我攞部手機出嚟」。此時，兇徒突然從其斜揹袋中取出涉案利刀刺向何，何及其身邊數名助理見狀即時上前將兇徒按倒在地。

兇徒隨即大叫「何君堯，你係個賊。何君堯，你個人渣。何君堯，721元朗襲擊事件係你所為，你還番條命畀人啊。白衣俠係你做嘅主謀，你咁嘅人仲有得做議員，有冇搞錯香港人，人渣。」

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立法會議員何君堯今早(6日)在屯門湖翠路遇襲受傷，送院時清醒，事件中另有2人受傷。警方目前已拘捕一名涉案人士。

何君堯今早9時前於屯門湖翠路擺街站，期間1名男子持刀襲擊何及其助理，施襲男之後被現場人士合力制服。事後何及其助理，以及聲稱受傷的施襲者一併送往屯門醫院。

網傳短片及圖片所見，何遇襲後，其身穿的白色恤衫染有鮮血，他用手按住靠近左胸傷處；隨後救護員到場用繃帶纏住其上胸位置為他治療後，將其抬上救護車送院。另畫面所見，施襲者被3人按壓在地。

何君堯出選區議會屯門樂翠區，同區參選人有民主黨的盧俊宇及報稱無黨派的蔣靖雯。