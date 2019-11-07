奪命火警：消防續查起火原因　證樓層消防喉轆無水射出

大圍豐盛苑富盛閣9樓一單位發生火警，致單位內一名女子死亡，男女戶主送院治理，政府化驗師到場取證調查。新界東消防區長洪重穆今晨(7日)9時許面見傳媒講述案情，證實出事樓層的消防喉轆沒有水。

洪指，消防處於今晨4時42分接報，並於4時47分到場，共出動48名消防員，12輛消防車，6輛救護車，出動2隊煙帽隊及開2條喉灌救。上址單位起火後，火勢蔓延至樓上兩層，消防到場後協助約10名住客疏散，另有約600名住客自行疏散至安全地方。

洪續指，起火單位間隔為兩房一廳，消防於其中一間房間地下發現一具燒焦屍體，並於另一房間救出男戶主，他因吸入濃煙不適送院。另消防員到場時，女戶主已不在單位內，惟她右手輕傷同送院治理。另外，由於發現女死者的房間焚毀情況較為嚴重，人員到場時房門已完全燒毀，故暫未能確定她未能逃生的原因，而單位起火的原因亦有待進一步調查。

據了解，火警時曾有街坊嘗試用樓層的消防喉轆開水灌救，惟裝置未有水射出，洪證實該說法，指事發樓層的消防喉轆無水，惟大廈消防栓系統運作正常，已安排消防設備專責隊伍人員就消防喉轆無水的原因進行調查。洪亦指，事發大廈消防年檢於2018年12月進行，當時有部分包括警鐘的消防設備有輕微損壞，惟損壞的設備已於今年7月完成維修。