人多為由　明年年宵取消乾貨攤位　競投底價減半

食環署今(7日)公布，2020年農曆年宵市場由明年1月19日至1月25日，一連7天在15個地點舉行，共設1284個濕貨攤位、及18個快餐攤位供市民競投，不設乾貨攤位。攤位下周二(12日)開始公開競投。該署指面對經濟下行壓力，為支援中小企業，年宵市場攤位競投底價將減價，是去年底價的一半。濕貨攤位底價由320港元至5440港元，快餐攤位底價由3810港元至187,430港元。

食環署發言人表示，由於以往年宵市場人多擠迫，當中有長者和兒童，考慮到目前的社會情況，政府作為場主及年宵市場的主辦者，有責任保障檔主和到場市民的安全。為更有效地實施人群管理，食環署決定擴大明年年宵市場攤檔的面積，以配合銷售年花的運作需要，同時會擴闊公共通道，以紓緩擠迫情況。在整體攤檔數目減少的情況下，只能提供濕貨攤位集中銷售年花；若場地情況許可亦會提供快餐攤位。

港島、九龍及離島區有6個年宵市場，共有573個濕貨攤位和11個快餐攤位。新界區有9個年宵市場，共有711個濕貨攤位及7個快餐攤位。攤位獲許可人只可在其攤位售賣及推廣准售商品或快餐食品，不得使用准用範圍作任何其他活動。倘食環署認為獲許可人在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示或售賣准售商品而進行的活動是違法、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，署方有權指示獲許可人停止有關活動。

署方指，政府已盡力在可行情況下舉辦年宵花市，有興趣人士在參與公開競投前，應充分考慮政府公布的各項有關安排。該署會密切留意最新情況，持續評估風險，不排除在競投成交後基於公共安全或其他理由，暫停或取消年宵市場。