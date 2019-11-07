曹貴子印度出生　與同學開診開始致富

由「屋邨醫生」搖身成為「股壇醫生」的曹貴子，與妻子歐翠儀育有四名子女。曹父為印度華僑，在當地經營木材生意，可惜曹出生不久，即遇上中印邊境紛爭，曹父被關進集中營後，家財亦散盡，家境變為清貧。其後，曹隨家人返內地生活，他8歲才移居香港，居於沙田區。當時曹貴子完全不懂英文，但曹父為了教子，入讀夜校學英文後，再回家教給曹貴子及兄長，令他們學習成績跟得上。最終，曹貴子亦考入香港大學醫學院。

曹貴子畢業後，向父親借20多萬元，與同學在沙田偉華中心開設診所執業。現年55歲的曹貴子擁有香港大學內外全科醫學士、香港家庭醫學學院院士、澳洲皇家全科醫學院院士'以及獲得英國倫敦皇家醫學院小兒科文憑'愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑、格拉斯哥皇家內外科醫學院兒科文憑和英國卡的夫大學實用皮膚科文憑等學歷。

從事醫生執業期間，曹貴子認識不少富豪及財經界人士，積累了不少人脈。其後，他與認識的牙醫合組醫療中心，又懂得與藥廠議價，創立康健國際醫療集團及上市，再獲富商入股，生意愈做愈大。他成為康宏環球董事，曾任慈善機構仁愛堂第38屆董事局第4副主席，保良局丁酉年總理及捐錢予本港大學。2017年12月，廉署聯同證監會突擊搜查康宏環球位於北角的總部，至今年5月曹貴子被控串謀詐騙。