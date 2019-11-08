你要知：生痱滋唔一定係熱氣　原來同呢樣嘢有關

俗稱痱滋的口腔潰瘍令人難受，就算咀嚼時不小心碰到，都會劇痛難當。一般口腔潰瘍會於一至兩星期內自行愈合，不過一旦傷口被細菌感染，就會形成白色潰瘍，令口腔問題更嚴重。一般人以為生痱滋就一定與熱氣，又或飲食習慣有關，其實未必，不如就由醫學界人士一一拆解。

耳鼻喉科專科醫生黃漢威指出，天氣乾燥其實容易令人生痱滋，因為乾燥環境令口腔黏膜變得乾燥，如果喝水不足，容易導致口腔潰瘍。而轉季期間，很多時會觸發部分有鼻敏感病人的症狀，例如經常鼻塞，導致病人夜晚睡覺時張開口呼吸，口腔就會變得會非常乾涸，亦容易導致痱滋出現。

有人認為進食高糖高鹽食物與痱滋出現有關。其實兩者並無直接關係，不過如果高糖高鹽食物用煎炸方式烹調，或者加入辛辣的調味料，的確會容易造成口腔潰瘍。

有指口腔不適或被病毒感染才會造成口腔「損耗」，導致痱滋，黃認為這是誤解，事實上口腔每一分鐘都有「損耗」。平日說話、進食都會磨損口腔，增加產生痱滋的機會，如果身體代謝慢，免疫力下降，減慢身體修補口腔磨損，就容易產生痱滋。

至於如何減少口腔潰瘍？早晚使用抗菌漱口水，或飯後使用食鹽加水漱口，均可保持口腔清潔。另外，均衡飲食，攝取足夠維他命B、葉酸、鐵質亦是預防口腔潰瘍的重要一環。肝臟和紅肉均含豐富鐵質、鋅、維他命B；至於素食者，綠葉蔬菜如：菠菜、唐蒿和豆類食品。另外一定要喝夠水，否則口腔會乾涸，喉嚨或口腔形成痱滋機會比較大，如果有鼻敏感症狀快點處理，避免出現長期鼻塞要用口呼吸的情況，否則喝多少水都難以補充身體失去的水分。